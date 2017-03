Gambrinus leidis, et rüübe on okei, aga saison pole see teps.

Saarlane (Pöide, Eesti), pdl 0,33 l, alc 4,7% vol. Ratebeeri liigimääratlus: "Saison", hinnang pole veel välja kujunenud. Tõsi küll, tootja on sildile kirjutanud "island saison".

Tootjainfo: "Muhe nagu saarlane muiste - oma selge iseloomuga, aga ilma liigse veidruseta. Hea vestluskaaslane ka siis, kui õhtu pikemaks kisub."