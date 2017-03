Sul on majatäis erksaid noori jahikoeri, kes lihtsalt peavad saama palju joosta. Aga sina oled keskmine mees, kes pigem avaks pärastlõunase õlle ja sügaks naba. Mida sa teed?

Kui sul on suur aed või läheduses muu lagedam ja inimtühjem ala, siis on lahendus lihtne: hangi endale puldiauto. Vähe sellest, et saad seda puldist juhtides realiseerida oma lapsepõlveunistust – ka koerad on seda jälitades väga rahul. Ning sul pole mingit vajadust oma mõnusalt terrassilt lahkuda, rääkimata keel vesti peal jooksmisest.

Aga kui koerad auto kätte saavad, rebitakse see plastikamakas ilmselt jahisaagi pähe lõhki.