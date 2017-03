49-aastane Ant Smith on tööajal insener, õhtuti aga poeet ja vaimulik – kes jutlustab väikeste peeniste teemal, kirjutab Ask Men. 2,5-sentimeetrise elundiga mees on mitmeid aastaid julgustanud omasuguseid väikese riistaga mehi vähem muretsema ning nüüd on ta kirja pannud teose nimega "The Small Penis Bible". Ning nagu eeskujuks olevas kristluse tuumiktekstis, on selles pisikeste noksidega meeste piiblis ka kümme käsku, mis julgustavad igasuguse varustusega mehi õnnelikud olema.

1. Sina pead pidama peeniseid naljakaks

Huumor on tähtis, naer vabastab pinge ja naljad väikeste riistade teemal on naljakad. Aga vaid sellepärast, et kõik peenised on naljakad.