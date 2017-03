"Enamik 90-aastaseid on õnnelikud, kui neil jätkub sel erilisel päeval piisavalt võhma, et tordilt küünlad ära puhuda," märgib Videos Online. "Aga see 90-aastane tähistab oma sünnipäeva jõusaalis."

Vern läks sel tähtsal päeval koos pojaga jõusaali oma tavapärast trenni tegema ja poeg filmis, kuidas ta tegi 24 lõuatõmmet.

Kui te arvustate papi tehnikat, siis võtke arvesse, et ta murdis lapsena endast suurema kutiga võideldes mõlemad küünarnukid.