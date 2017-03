Apple on teatanud, et iPhone'i 10. sünnipäevaks on neil planeeritud midagi erilist ja juubelitelefoni võimalike omaduste üle on juba mitmeid kuid spekuleeritud. Wall Street Journali allikate teatel saab tegu olema tõsiselt eksklusiivse kõrgklassitootega.

WSJ kirjutas, et vähemalt üks järgmine iPhone'i mudel saab kaardus OLED-ekraani, mis sarnaneb Samsung Galaxy S7 edge'i omaga. Tegelikult võibki Samsung Apple'ile need ekraanid toota.

Tippmudeli hinnaks saab teadaolevalt 1000 dollarit ehk umbes 950 eurot ja seda pakutakse premium-valikuna iPhone 8 ja iPhone 8 Plus'i kõrval.

Kõik tulevase mudeli versioonid heidavad Lightning-kaabli üle parda ja kasutavad USB-C-d. Kui nii juhtub, siis kasutab Apple esmakordselt standardlahendust ja sealjuures veel sama liidest nagu konkureerivatel Android-telefonidel.