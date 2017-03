Kas see tolvan on ikka mingi probleem? Enamasti varitsevad sihukesed vaid sotsiaalmeedias, kuna nad ei suuda seda päriselus teha. Niisiis ära mõne postituse pärast hulluks mine.

Suhtel ja lennureisil on üks ühine asi – harva saabub keegi kohale ilma pagasita, märgib Men's Health . Naise eelmistest suhetest pärinev taak võib teie omale kriipsu peale tõmmata, enne kui see korralikult alatagi saab. Aga õige mõtlemise ja tegutsemise puhul mitte.

Kui naine on ka päriselt edasi liikunud, siis on ta nostalgia suhtes allergiline. Aga mõtlemisainet peaks pakkuma olukord siis, kui naine eksmehega sõnumeid vahetab, temaga kohvi joomas käib ja ta kõnedele vastab.

Kuidas olukorda lahendada? Esialgu hammusta lihtsalt keelde. Sul võib tekkida kiusatus ühele või teisele sõnu peale lugeda, aga vali vaiksem ja võimsam tegutsemisviis: täida naise päevaplaan seiklustega. Paku talle tegevust. Mida rohkem on tal asju ees ootamas, seda vähem on tal aega, et oma minevikku romantilisemaks mõelda.

2. Ta on ilus, aga peab end peletiseks

Umbes 90% naistest pole oma välimusega rahul. Pikemas perspektiivis võib see ohustada kõike alustades teie seksuaalelust ja lõpetades sinu enda vaimse tervisega.

Ütle talle, kui väga sa armastad seda lohku ta tagumikul ja tedretäppe seljal. Väldi ohutsoonide, reeglina kõhu, pingsat vahtimist. Sinu positiivne tähelepanu aitab tal saada jagu ebakindlusest ja vaigistada maha seda halastamatut enesekriitikat.

3. Tal on suguhaigus

Genitaalherpese puhul on nakatumine kõige tõenäolisem kuue nädala jooksul. Pärast seda risk väheneb. Tegu on üsna tavalise suguhaigusega. Aga enne, kui naist hukka mõistad, mõtle sellele, et ta lasi end testida ja oli sinuga aus – see on küpsuse tunnus. Kui oled samuti nakatunud, ravige ennast. Kui mitte, kasutage edaspidi kondoomi.

4. Su idioodist sõber käis temaga enne sind

Miks see sind häirib? Kas armukadedus või siis sa arvustad teda. Ära eelda, et see noor naine on sama vooruslik kui su ema. Ekside peale mõtlemine tekitab vaid viha ja ebakindlust ning võib suhte rikkuda.

Ja usu või ära usu, aga see võib olla hea. 19% abielupaaridest on saanud tuttavaks sõprade kaudu.

5. Ta läheb pärast kolmandat klaasi käest ära

Kui sageli proua Hyde ilmub? Pidev karm joomine viitab tõsisematele probleemidele, mis sageli vajavad professionaalset abi. Halb joodik on väga ettearvamatu. Ja kuna suhe põhineb usaldusel, siis on teie oma väga ebakindla vundamendi peal.

Pead olema karm. Istuge maha – ilma napsita – ja tee talle selgeks, et tal on aeg oma eluviis üle vaadata. Too talle näiteid kordadest, kus ta piiri ületas ("Sa ütlesid, et mu soeng näeb välja nagu kobras"). Ja pane paika uus piir – "Jääme täna ühe klaasi juurde." Kui ta ei suuda pudelile vastu panna, siis pane sina teie suhtele punn peale.