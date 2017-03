Korraliku video tegemine tähendab märksa rohkem kui seda, et lihtsalt suunad kaamera millelegi ja siis vajutad salvestusnuppu, märgib Lifehacker. Fotograaf ja juutuuber Peter McKinnon toob välja viis kõige olulisemat asja (kodu)video tegemisel.

Sea valgus prioriteediks. Olgu see professionaalne kolme punkti valgustus või lihtsalt päike – valgustus on kõige olulisem. Kui eelarve on pisike, siis sobib ka hea aknast paistev valgus – see on pehme ja valgustab su stseene kenasti. Planeeri oma kaamera paiknemist filmimise ajal ette valgust arvestades.

Toimeta muusikat. Saund võib kaadreid totaalselt muuta. Imal muusika sobib imalale videole ja võib rikkuda video, mis pidi olema elav. Muusika loob tooni ja seda saab kasutada kõrghetkede esiletoomiseks – pea seda monteerides meeles.