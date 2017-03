90ndad on tagasi ja nostalgia kadunud kümnendi järele on võimas ja avaldub muusikas, filmides ja moes. Samas, me ei ela enam kahekümne aasta taguses maailmas ja kuigi selle aja mood oli huvitav, oli see sageli ka, ütleme viisakalt, omapärane.

Sellest ajastust inspiratsiooni ammutada on hea, kuid ei tasu liiale minna. Siin on mõned soovitused ajakirja Esquire kokku pandud nimekirjast. Kuidas välja näha piisavalt retro, kuid mitte nagu ajamasinast väljakaranu.

90ndate spordirõivad