Armastus ja armumine on ilusad tunded, kuid inimesed ei klapi alati omavahel. Või sobivad mingil määral, kuid tegelikult tunneb üks osapool pidevalt, et pingutab rohkem, samas kui teist näib suuresti valdavat ükskõiksus. Veebileht AskMen.com pani kirja viis ohumärguannet, mis võivad just sellele viidata. 1. Sa teed kõike, mida ta ütleb. Mitte ajada segamini tõelise abistamise, toeks olemise ja aeg-ajalt ennastsalgavate žestidega! Kuid kui igal sammul loevad ainult ühe inimese soovid, tahe ja nõudmised ning sina ei saa kompromissile ligigi, siis võib-olla on suhe liiga ühepoolne. See punkt on keeruline, sest alati tasub üle vaadata ka enda soovid ja nõudmised ning need omavahel läbi rääkida. Võib-olla polegi te kumbki isekad, vaid lihtsalt erinevate ootustega inimesed?

2. Sina saadad alati esimesena sõnumi

Kui sa pead tüdrukut Facebooki, telefoni või muu vahendi kaudu pidevalt ise taga ajama, lõpeta. Kui ta ei vasta ega võta ise kunagi esimesena ühendust ega käi välja ideid, mida teha või kuhu minna, siis võib-olla pole ta sinust eriti huvitatud. 3. Sina mäletad olulisi hetki, kuid tema mitte Armunutele jäävad meelde esimene kohting, suudlus, sünnipäev ja isegi mingid täitsa lampi momendid, mis olid naljakad või erilised. See ei tähenda, et teil mõlemal tingimata samad asjad peavad meeles püsima – olete ju ikkagi erinevad inimesed – kuid kui talle ei meenu teie suhte ajaloost midagi erilist, tähtsat või ilusat, siis on see kõik talle üldse midagi tähendanud? 4. Sa postitad sotsiaalmeedias temast rohkem Sina märkisid ennast temaga suhtesse, aga tema pole juba tükk aega reageerinud? Ei ühtegi selfit, kommentaari, like’i? Ära üle muretse, võib-olla ta pole lihtsalt jagaja tüüpi. Võib-olla talle üldse ei meeldigi tänapäeva sotsiaalmeedia sõltuvus. Aga kui näed, et terve tema ülejäänud elu on kuni Instagrami toidupiltideni kõigile nähtav, kuid sina oled tema sotsiaalmeedias täiesti olematu, siis võib tekkida küsimus, kas ta häbeneb sind või on sellel mingi muu põhjus. 5. Sa kutsud teda välja, aga temal pole kunagi sinu jaoks aega