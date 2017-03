On olemas kahte sorti kütteseadmeid: infrapuna- ja konvektsionaalsed soojaandjad. Konvektsionaalsed soojendid muudavad külma õhu soojaks, tekitades nii õhuringlust. Sellise lihtsa selgituse annaks füüsik. Molekulaarsel tasandil on see veidi keerulisem, ent praegu ei ole aeg süveneda elementaarsetesse füüsikaseadustesse. Keskendume pigem soojaandjatele, mis lisavad õdusust igasse korterisse ja elumajja.

Kuidas erineb konvektsionaalne kütteseade infrapunakütteseadmest? Tuleb meeles pidada, mis üldse on infrapuna. See on soojuskiirgus, mis on iseloomulik inimese kehatemperatuurile (umbes 37 kraadi). Infrapunakütteseadmed soojendavad enda lähedal asetsevaid objekte, konvektsioonseadmed soojendavad aga õhku. Selles seisnebki nende kahe seadme põhiline erinevus.

Elektriradiaatoritel võib olla mitu toimemehhanismi.

Õliradiaator ei tekita ruumides ebameeldivat tolmupõlemise lõhna, sest küttekeha ei puutu kokku välisõhuga. Ka ei kuivata seade liialt õhku ning see akumuleerib hästi soojust. Samas kulub ruumi kütmiseks pea kaks korda rohkem aega kui konvektoriga. Sama võimsuse korral on elektrikulu võrdne. Seadme väljalülitamisel annab see sooja veel mõnda aega, enne kui täielikult jahtub.

Veel üheks eeliseks on õliradiaatori turvalisus. See on ilmselt üks turvalisem soojaandja, kuna seadme pind ei muutu kuumaks ning nii ei ole võimalik ka kätt kõrvetada.

Teiseks populaarseks küttekehaks on puhurid, mis töötavad propelleri abil. Propeller levitab ruumis sooja õhku. Need seadmed töötavad sujuvalt, ent suureks miinuseks on märkimisväärne müra.

Seinaradiaatorid meenutavad keskkütteradiaatoreid, ent neid ei ole tarvis ühendada veesüsteemiga. Sarnaselt teistele kütteseadmetele toimib ka seinaradiaator elektri mõjul. Seade soojendab õhku enda kohal, ent selle peal ei ole soovitatav kuivatada pesu, kuna seadme pind muutub üsna kuumaks ning kangas võib süttida või vähemalt kahjustada saada.

Soojaks muutuva ala suurus oleneb eelkõige seadme võimsusest. Kõige sagedamini kasutatakse 1-2 kW kütteseadmeid. Paljud seadmed on varustatud ka spetsiaalse anduriga, mis annab märku, kui toas on saavutatud soovitud temperatuur, misjärel lülitab seade end välja. Sel moel säästad hulga elektrit. Osadel neist on ka külmumiskaitse, mis ähvardab seadmeid kütmata ruumides. Kütteseadmeid on võimalik mugavalt ja kiiresti soetada e-poest, kus saad lisaks küsida konsultantidelt nõu ja soovitusi, et langetada enda jaoks kõikse õigem otsus.