"Pärast seksi küsis ta otsekohe, et ega ma ei plaani ööseks jääda. Enne kui üldse sõnagi suust sain – või riided selga – pakkus ta, et kutsub mulle Uberi järele. Ilmselt ei tule üllatusena, et ma ei suhelnud temaga rohkem." Jeanne

Naised võivad natuke kehvemapoolse soorituse palju kergemini andeks anda kui mühakliku käitumise pärast seksi. Et teaksid, kuidas oma partnerile mõnusa ajaveetmise järel mitte pettumust valmistada, kogus Men’s Fitness kirjeldusi oma naislugejatelt. Mõned neist seksijärgsetest fopaadest on siin.

"Ma käisin ühe mehega, kes hakkas otsekohe pärast seksimist oma sõpradele sõnumeid saatma ja õhtuks plaane tegema. Enamikel kordadel ei olnud mulle nendel kohtumistel mingit kutset. Halloo! Ma olen ka siin. Teistega plaanide tegemine ja minu välja jätmine on ebaviisakas. Oota siis vähemalt, kuni ma ära olen läinud." Diana

Kiire uinumine

"Ma ei salli, kui ta kohe pärast lõpetamist ringi keerab ja magama jääb. Ma saan aru, et hea seks nõuab sult palju (nii otseses kui kaudses mõttes), aga vähim, mis sa teha saad, on vähemalt kaissu võtta." Jean

Enda maha tegemine

"See on nii nõme, kui ta pärast seksi oma oskuste pärast kurdab. See rikub hea tunde, mis meil just oli ja jätab ebakindla mulje." Kelly

Kas sina ka said?

"Ära küsi mult, kas mul ka tuli. Kui sa pole kindel, järelikult on vastus ei. See viib tuju ära, kui oled sellistest asjadest teadmatuses ja tekitab piinliku tunde, kui pean sulle ütlema, et ei saanud." Sarah

Kui sa ei aita hiljem trussikute otsingul

"Ma ei salli, kui mees ei aita mul pärast oma riideid otsida. Sina ju võtsid mul aluspesu seljast, aita mul siis linade vahelt need üles leida. Mis sa niisama vahid." Julie

Mossitamine, kui kõik ei lähe, nagu sina tahtsid

"Ükskord käisin mehega, kes muutus jube tujukaks, kui ta voodis oma tahtmist ei saanud. Ma ei ole sinu käsutada, sõbrake. Kasva suureks ja ära mossita. Seks peab mõlema jaoks lõbus ja mugav olema. Ei ole mõtet tita moodi käituda, kui me alati samal lainel pole." Jesse

Nagu spordireporter

"Ma vihkan, kui mehed jutustavad mulle ümber, mis seksi ajal juhtus, eelmängust lõpuni. Ma olin ka seal, tean küll, mis toimus. See on erutav, kui sa mainid üht või kaht asja, mis sulle eriti meeldisid, aga iga detaili kajastamine on tüütu." Eliza

Naine kui tiimikaaslane