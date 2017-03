Nõukogude aeg, mil inimesed elasid tagasihoidlikumalt, kogusid rohkelt esemeid ja säästsid võimalikult palju asju, on möödas ning asendunud uue mõtteviisiga armastada kvaliteeti ja mugavust. See tendents on märgatav paljudes valdkondades ning kodutehnika ei ole siinkohal mingiks erandiks. Kuid kas hind on kodutehnika soetamisel alati kõige olulisemaks faktoriks?

Statistilised analüüsid on näidanud, et eestlased eelistavad eelkõige kvaliteeti ja funktsionaalsust ning seadme hinnale sedavõrd tähelepanu ei pöörata.

Toote kvaliteet

Kodumasinate soetamine on tunduvalt pikemaajalisem ja suurem investeering kui näiteks nutiseadmete või arvutite ost. Eestlased valivad enamikul juhtudel eelkõige kvaliteetse ja funktsionaalse seadme ning pööravad seejuures tähelepanu ka brändile, valimata kõige soodsamat ja vanemat mudelit.

Hinna ja kvaliteedi suhe

Ükskõik milline on majanduslik olukord, eestlased mõtlevad väga põhjalikult ning kaalutletult oma ostude üle järele. Oste ei sooritata pimesilmi ning kui on võimalus, valitakse sarnane, ent soodsam mudel. Enne ostu tehakse põhjalik uuring, leidmaks parima hinna- ja kvaliteedi suhtega toode.

Tähelepanu pööratakse garantiiajale

Valitakse seadmed, millel on pikem garantiiaeg. Pikk garantiiaeg tähendab ühtlasi ka rahalist kindlustatust. Kui seadmel esineb rikkeid ning see on tarvis remonti viia, siis katab garantii kõik kulud. Teisalt näitab garantii pikkus toote ja tootja usaldusväärsust ja kvaliteeti. On loogiline, et tootja annab pikema garantii tootele, mille omadustes ta on kindel.

Toote multifunktsionaalsus

Kaasaegne ostja soovib, et seadmel oleks rohkem kui vaid esialgsed funktsioonid. Näiteks valitakse külmkapp, mis toodab jääkuubikuid või millel on jäätisemasin või pesumasin, mis on ühtlasi ka kuivati eest. Multifunktsionaalsus on inimeste jaoks tähtsam kui näiteks toote välimus.

Paljud inimesed uurivad enne seadmete ostu väga põhjalikult kasutajate poolset tagasisidet, seadme kasutusvõimalusi ja kirjeldust ning ei usu pimesi konsultantide soovitusi. Seetõttu leitakse endile ka usaldusväärne seade, mis teenib kaua ning peab suurepäraselt vastu ka aastate möödumisel.