Tõepoolest, pärast "Poker Face'i" video äravaatamist ei tundugi Priuse disain nii röögatu. Lady Gaga trikoo värv ning kuju on … ja täitsa priuslik. Minu huvi uue mudeli vastu kasvas. Lootust lisas teadmine, et pistikhübriid eristub välimuselt tavahübriidist veelgi rohkem.

Proovisõit Toyota Priuse 2017. aasta pistikhübriidiga on oodatud sündmus kõigile. Tegu on teedrajava mudeliga, mis hübriidmootoriga varustatult 2007. aastal esimesena masstootmisesse jõudis. Väärikas iga juba. Kas paigutume mugavustsooni?

Pistik-Priuse olemus on veelgi innovaatilisem: autol on päikesepaneelidest katus! Et Eestis on talvisel ajal päikesega pisut nigelasti, lennutati autoajakirjanikud Barcelonasse, kus taevast kulda on volilt käes ning Toyota pistikhübriidi täielik sõltumatus peaks seega kenasti avalduma.