Kui tahad kuivale jääda, siis on kindlamaid meetodeid selleks hakata naerma, kui naisel eritub tupegaase. Kui oled härrasmees, siis õpid seda nähtust tundma ja mõistma. Naiste jaoks üht piinlikumat füsioloogilist omadust lahkas Ask Men.

Ärkad üles ja oled valmis tegutsema. Keerad end oma voodikaaslase poole ja müksad ta ärkvele. Hommikune seks on üks teie ühiseid lemmikuid. Olete küll pisut unised, aga see on soe ja mõnus ning te olete üsna kohe valmis alustama. See on just täpselt see, mida sa vajad, et olla valmis kell 10 algavaks koosolekuks, mida sa pead juhtima. Ent pumbates kuuled sa seda õudustäratavat häält, mida oled varemgi kuulnud ja mille kuulmist vihkad. Ning sa ronid naiselt maha ja annad parima, et oma reaktsiooni tagasi hoida.

Instagramis, öistes telesaadetes, romantilistes komöödiates ja su korporatsioonis on sellest – sageli nii nalja kui jälestusega – räägitud. Nähtus kannab inglise keeles nime queefing, eesti keeli on seda nimetatud vaginaalseks peeruks ja ilmselt viisakam väljend oleks tupegaasid. Igatahes on tegu ühe sageli täieliku tujurikkujaga, mis on siiski seksi loomulik osa ja kaunis vääriti mõistetud nähtus.