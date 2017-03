Keskmine igapäevakasutaja veedab FB-s iga päev 17 minutit (kardetavasti tänaseks rohkem – toim) ja kui ta on kontot omanud 10 aastat, siis on ta voogu kerides ja postitusi laikides kulutanud 40 päeva oma elust. Kui sa veedad FB-s iga päev ühe tunni, siis oleks sa oma elust raisanud 150 päeva.

2012. aastal manipuleeris sait eksperimendi korras 689 000 kasutaja postitustega. Põhjenduseks toodi soov teenust parendada. Skeptikud kahtlevad. Ja muidugi sa ju näed oma voos reklaame, mille kohal kiri, et sinu sõpradele See ja Too meeldib see. Samamoodi esineb sinu meeldimiskinnitus su sõprade voos.

Ja paiskab sind üle reklaamidega

Tahtsid ükskord midagi osta ja otsisid seda. Kuus kuud hiljem on FB-l see ikka veel meeles, mis siis, et asi on sul ammu ostetud. Jah, enamik saite kasutab küpsiseid, aga vaid FB näib postitavat su ajajoonele regulaarselt mingi kindla raseerija reklaame.

See on su tervisele halb

Uuringud leiavad, et internetis veedetud aeg võib mõjutada su immuunsüsteemi, pärssida kasvuhormoonide vabanemist, nõrgendada seedimist ja nägemist, piirata mõtlemisvõimet ja loomingulisust, mõjuda unele ja õnnetundele.

Kes need inimesed üldse on?

Keskmisel täiskasvanul on 388 FB sõpra ja ta ei tunne tõenäoliselt neist enam (või üldse) rohkem kui kümnendikku. Enamikul neist on uued elud, mõnel uued perekonnanimed, uued kired, uus habe ja uued elud, millega tegeleda (loe: lapsed). Need pole sõbrad, kellega sa igapäevaselt läbi käid ja pooljuhuslik suhte ülevalhoidmine on ajaraiskamine – selle aja, mida sa võiksid veeta oma uute, päris sõpradega.

Aga mind privaatsus ei morjendagi

Sul on see õigus. Aga probleem seisneb selles, et sa aitad nii tulevikuks pretsedenti luua. Ilma, et sa mõistaksid, kuidas see mõjutab tasuta ja avatud internetti, aitad sa luua internetti, mis põhineb sellel, et erinevatele saitidele pääsemiseks peab sul olema FB konto.

Sinu postitused ei loe