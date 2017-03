Et aus olla: arvasin, et see kogemus saab olema jube ning mu juuksed hakkavad lehkama nagu baar. Aga ei olnud jube. Üldse mitte.

Külma Coorsi lõhn juustel ei tundunud imelikul kombel kuidagi kohatu. See ei olnud ka nii üllatav – isegi mõnedes peentes spaades pakutakse õllega immutatud hooldustooteid. Aga veel veidram kui rahuldustpakkuv lõhn oli see, et seda oli imeline skalbi sisse hõõruda ja see kestis kauem kui arvasin. Mu juuksed tundusid paremad kui tavalist šampooni kasutades. Kohevamad.

Kas ma esimese päeva järel tunnen šampoonist puudust? Ei.

Teine päev: Samuel Adams Boston Lager

Kuigi ka see on lager-õlu, on erinevus selle ja Coorsi vahel nagu Megan Foxi ja Megan Foxi vahakuju vahel. Nad võivad küll samasugused välja näha, aga duši alla läheksid neist siiski vaid ühega. See võib nüüd olla segadusttekitav võrdlus. Aga lühidalt: ma ei taha seda õlut enam šampoonina kasutada. Lõhn ei olnud kuigi isuäratav ja ma ei tahtnud seda oma pähe hõõruda. Plusspooleks on muidugi see, et see maitses duši all jooduna päris hästi.

Kas ma tunnen šampoonist puudust? Natuke. Kas mul on külmikus veel üks Coors ...

Kolmas päev: Avery Out of Bounds Stout

Pudeli kallutamine pea kohal tõi mulle ninna röstitud kohviubade lõhna ja see oli meeldiv. Pean hankima mingit kohviga dušigeeli, sest see oli absoluutselt joovastav. Mul oli õlut juustes peapesuks piisavalt, aga kallasin natuke juurde.

Mu juuksed ei olnud nii kohevad ja tarzanilikud kui Coorsi kasutades, aga ma ei saanud kuidagi üle sellest taevalikust õllelõhnast. Üks puudus on küll see, et kui kallad enda peale tumedat õlut, siis tekib sulle jalgade ümber tume loik. See on ... natuke häiriv. Aga hea on see, et kui võtad paar lonksukest seda stouti, siis läheb see meelest ja kõik on jälle okei.

Kas igatsen šampooni? Mitte väga. Juuksed tunduvad heas vormis ja see stout lõhnab nagu paradiis.

Neljas päev: Stone Mocha IPA

Esiteks, see on üks erilisemaid ja rahuldavamaid IPAsid, mida olen eal maitsnud. Duši all täitis mu nina isuäratav kakaolõhn. Ja kõik oli suurepärane, kuni ma duši alt ära tulin.

Mu juuksed kihelesid. Kas selle eksperimendi käigus kukuvad kõik mu juuksed välja. Niisiis, kuigi see õlu lõhnab fantastiliselt ja maitseb imeliselt, ei usu ma, et sellega uuesti duši alla läheksin. Ainult selleks, et seda juua. Aga muidugi võib põhjus olla ka selles, et ma olen nüüd neli päeva järjest õllega pead pesnud.

Kas igatsen šampooni? Jah, maksaksin 50 taala, et eksperiment täna ära lõpetada.

Viies päev: Oskar Blues Old Chub

Mulle meeldib see õlu. Aga see pole mõeldud pesemiseks, nagu sain teada siis, kui valasin seda pähe ning duširuumi täitis väga üllatav ning mitte kuigi meeldiv lõhn. Juustes tundus see normaalne, aga enamuse ajast unistasin, et oleksin kogu pagana pudeli ära joonud, mitte seda šampoonina raisanud.

Kas igatsen šampooni? Kas verivorst igatseb pohlamoosi?

Mida ma teada sain?

Neil kordadel mu elus, kus on paar päeva peapesu vahele jäänud, on mu juuksed muutunud rasvaseks ja pea hakanud kihelema. Niisiis pidi õlu šampoonina oma ülesandeid täitma, sest ma ei tundnud üldse nii. Suuri muutusi polnud. Fakt, et see töötas, mu juuksed ei kukkunud välja ja ma sain duši all juua – oli värskendav.