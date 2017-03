USA autotootja General Motors (GM) teatas, et müüb 2,2 miljardi euro eest maha oma Euroopa äri, millest lõviosa moodustavad Opeli ja Vauxhalli kaubamärgid. Ostjaks on Peugeot'de ja Citroën'ide tootja PSA Group Prantsusmaalt, kirjutab BBC .

"Oleme kindlad, et Opel/Vauxhalli pööre saab meie toel korralikud tuurid üles, samas austame panust, mille on andnud Opel/Vauxhalli GMi töötajad," teatas PSA juhatuse esimees Carlos Tavares,

PSA teatel viiakse Opel ja Vauxhall kasumisse, aga selleks tuleb teha kärpeid ja kõige rohkem on neid oodata aastal 2020.

Tavares ütles BBC-le, et tema uskumuse kohaselt teeb Vauxhalli meeskond koos PSA-ga konstruktiivselt tööd, et oma sooritust parandada. "Kuni me sooritust parendame ja saame kõige paremaks, ei ole seda riski, et nad peaksid kartma," sõnas ta.