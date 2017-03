Nad saavad üksi hakkama, kuid see ei tähenda, et nad ei tunne armastust. Tegelikult on selline naine imeline, sest kui olete koos, tähendab see, et ta tahtis just nimelt sind. Kui ta otsustas sinuga olla, kuigi saab suurepäraselt ka üksi hakkama, siis tead, et ta on sinuga suhtes õige asja pärast. Veebileht Popsugar.com loetles viis põhjust, miks iseseisev naine sinu jaoks parim on.

Ta oskab ka ilma sinuta tegevust leida

Sa ei pea muretsema selle pärast, et ta sinu külge liiga klammerdunud on, sest tal on oma elu elada. Ta ei süüdista sind ka selle eest, kui veedad vahel aega oma sõpradega ja leiab endale ise tegevust.