Kui Pompei linna varemed avastati, leiti vulkaanilise tuha alt üles ka suurepäraselt säilinud nikerdised ja kunstiteosed, mis kujutasid erootilisi hetki Vana-Roomast. Peekritele ja nõudele maalitud joonistused, paljaid naisi meenutavad kujukesed - kuidas rahuldati oma uudishimu siis, kui filme ega internetti polnud veel olemaski?

Askmen.com kirjutab, et vanimad erootilised teosed on pärit paleoliitikumi ajast – koopamaalingud ja kujukesed, mis kujutavad alasti inimesi, suguelundeid ja ka aktsiooni ennast. Nendest tuntuim on Willendorfi Venus, alasti vormika naise kujuke. Antiikajast on säilinud hulgaliselt potte, peekreid ja nõusid, mida kaunistati vürtsikate piltidega. Kes oleks võinud arvata, et lihtsad sööginõud on seksikad?

Maailma esimene meesteajakiri ilmus aga umbes 1150 e.m.a Egiptuses. Tegemist on üle kahemeetrise papüürusest kirjarulliga, millel kujutatakse erinevaid seksipoose. Mingil põhjusel on papüüruse ühes osas kujutatud vaimukaid pilte loomadest, kes teevad inimeste kodutöid. Ilmselt oli see mõeldud neile vanaaja meestele, kes tänapäeval ütleksid, et ostavad pornoajakirja "lugemise pärast".

11. sajandil ilmus "Lugu Genjist", Jaapani teos, mida sageli peetakse maailma esimeseks romaaniks. Selles teoses on muu hulgas juttu ka "lihalikest tegudest". 1524. aastal avaldas itaallane Marcantonio Raimondi "I Modi", teose, kus kujutati kuutteist erinevat seksipoosi. Selle eest pani paavst Clemens VII Raimondi vangi ja käskis kõik teose koopiad hävitada. Paavst ei teadnud, et humorist ja kirjanik nimega Pietro Aretino oli pildikesi juba näinud. Hiljem avaldati Raimondi kunstist uusversioon, kus piltide juures olid ka Aretino lustakad kirjeldused.