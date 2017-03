Euroopa Aasta auto 2017 on valitud. Genfi autonäituse avamise eelõhtul toimunud pidulikul tseremoonial tehti teatavaks finalistide punktisummad ning selgus üldvõitja. Tänavu pälvis Car of the Year tiitli linnamaastur Peugeot 3008, mis edestas vaid 23 häälega ühte suursoosikut, Alfa Romeo Giuliat.

2016. aastal valisid Euroopa autoajakirjanikud 30 uustulnuka seast seitse finalisti. Asjatundjate soosingusse tõusid Alfa Romeo Giulia, Citroën C3, Nissan Micra, Mercedes-Benz E-klass, Peugeot 3008, Toyota C-HR ja Volvo S/V90. Tegu oli läbi aegade ühe kõvema kuuikuga, kus selget liidrit oli kuni viimase hetkeni keeruline ära arvata.

Finaalis pidasid kõva lõpuduelli kaks masinat: Alfa Romeo Giulia ja Peugeot 3008. Neist kahest tuli lõpuks 23 punktiga võitjaks Peugeot 3008, mis sai kokkuvõttes 319 punkti. Hõbemedalist Alfa Romeo Giulia kogus 296 punkti.