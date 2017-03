Pole midagi halvemat, kui ärgata üles lõhkuva peaga, halva maitsega suus ja uduse mälestusega taksosse oksendamisest. Siiski, on küll midagi halvemat. Nimelt see, kui ärkad kõigi ülaltoodud sümptomitega JA ehmatava taipamisega, et kell on 5 hommikul ja sinu vastutusel on mõned väikesed inimesed, kelle jaoks sinu teade "issil pea valutab" ei loe kõige vähematki. GQ vahendab selliste valusate laupäevahommikute paremaks väljakannatamiseks nõuandeid briti blogijalt The Unmumsy Mum'ilt.

1. Valmistu varakult. Kui majapidamises on rohkem kui üks vastutusvõimeline täiskasvanu, siis püüa temaga läbi rääkida ja mõni aus vale leida ENNE seda, kui sa reede õhtul sõpradega linna peale siirdud. Võta seda kui kahjude piiramist. Kogu krediiti, luba minna naisega šoppama, vii kogu prügi välja ja paku talle seksivaba massaaži. Kõik see vaev on tühine võrreldes sellega, mida sa pead taluma päikesetõusueelset "Põrsas Peppa" maratoni välja kannatades.

2. Kogu pohmakavarustust. Alka Seltzer, valuvaigistid, mineraalvesi – ja mõistetavatel põhjustel ka totakate plastist mänguasjadega lasteajakirjad, kommid ja kleepekad.