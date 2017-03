Men's Health märgib, et asjast ei tasu valesti aru saada – ka moekad mehed armastavad kanda sinist, musta ja rohelist. Aga kui kevad uksele koputab, siis tuleb tasapisi üle minna soojema aja riietusele ja hea viis seda särtsakalt teha on lisada oma muidu neutraalsesse garderoobi erksamaid värve. Ja kevadel 2017 on number 1 moevärv – sealjuures sisuliselt kõigile sobiv – roosa.

Ära karda roosa tavapärast naiselikuks peetavat mainet. Näiteks on igati sooneutraalne roosa populaarne hele toon – nii hele, et see meenutab lausa valget. Meeste moeüritustel on see viimasel ajal olnud üks levinumaid värve ja moelavadelt paistis, et see näeb äge välja iga nahatooni puhul. Tõmmum mees võiks eelistada täiesti pastelset ja heledanahalisem rohkem läbipaistmatut roosat.

Ja selle värvi kandmiseks pole mingi kindlat viisi. Võid teha moealase avalduse, kandes roosat bomber-jopet. Või lihtsalt näidata, et oled värvi- ja detailiteadlik, kandes rinnataskus roosat taskurätti. Siinkohal kolm head viisi roosa kandmiseks.