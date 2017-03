"Abiellusin 24-aastaselt inimesega, keda ei armastanud, aga kellega leppisin, sest kõik avaldasid mulle survet see ära teha. Mu perekond leidis, et peaksin keskenduma karjääri asemel abielule ja pea kõik mu sõbrad olid juba abielus. Meie abielu oli juba sündides surnud ja me lihtsalt klammerdusime teineteise külge, kuna ei teadnud, mida muud teha. Kolme aasta pärast kohtasin töö juures kedagi teist ja meil oli afäär. Mu abikaasa sai sellest teada ning sellest sai katalüsaator, mis aitad meil mõlemal oma eludega edasi minna, ilma teineteiseta." Sherry D. (34)

Pole mingi saladus, et truudusemurdmine pole vaid meeste pärusmaa: ka naised "panevad vasakule". Women's Health leidis kuus naist, kes on oma partnerit petnud – ja ei tunne sealjuures mingit kahetsust. Meestel tasub nende selgitused kõrva taha panna.

"Ma ei kahetse petmist, sest ma ei armastanud seda inimest, kellega seda tegin. Magasin kutiga, keda kohtasin oma sõbranna sünnipäeva tähistades ühes Miami klubis. Minu jaoks ei olnud see midagi erilist, sest meil polnud mingit vaimset sidet. See oli lihtsalt seks. Kui oleksin teda armastanud, siis oleksin tundnud, et petan rohkem kui vaid oma kehaga. Olen olnud neli aastat abielus ja armastan oma abikaasat tõsiselt. Ma ei kavatse talle rääkida, sest ei taha rikkuda meie abielu mingi inimese pärast, kellest ma absoluutselt ei hooli." Raquel D. (31)

Kättemaks

"Mida külvad, seda lõikad. Sain teada, et abikaasa petab mind naabriga, niisiis petsin vastu. Tahtsin teha talle samamoodi haiget, nagu tema tegi minule. Kui abikaasa meile peale sattus, oli ta šokis. Nägin teda nutmas, aga oli hea tunne teha talle samasugust valu, nagu tema mulle tegi. Ilmselgelt lõppes asi lahutusega ja minu jaoks oli see okei." Luciana F. (41)

See viis meid teraapiani

"Me polnud abikaasaga kaks aastat maganud. Vajasin seksi ja magasin ühe võõraga. Petmine aitas mul tegelikult aru saada, et pean midagi meie seksimurede suhtes ette võtma. Ma ei rääkinud mehele afäärist iialgi, aga otsustasin, et meil on aeg minna paariteraapiasse ja seksi puudumine käsile võtta. Pärast teraapias käimist hakkasime proovima voodis uusi asju ja võtsime koos omaette olemise endale prioriteediks. Meie suhe pole kunagi nii tugev olnud. ma ei kahetse petmist, sest ma tunnen, et pidin seda tegema, viimaks meid sinna, kus me oleme praegu." Erin D. (31)

Oma magamistoas oli igav

"Mul oli kõrini sellest, et olin kodune emme, keda mees hästi ei kohelnud. Abikaasa ei teinud mulle kunagi komplimente ja sisuliselt ignoreeris mind. Lõpuks hakkasin salaja kohtuma naabruses elava mehega, kes oli äsja lahutanud. See oli mulle seiklus ja tekitas minus enda üle head tunnet. Armuke teadis mu abikaasast ja ei hoolinud sellest. Ta tahtis tüdrukut ilma kõigi sellega kaasnevate lisadeta ja nii oli see kahepoolne nõusolek. Kui mu abikaasa ühel pärastlõunal meile peale sattus, karjus ta, et tahab lahutust ja ma polnud vastu." Charlene W. (45)

Petmise põnevus