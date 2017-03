Ilma korraliku ostunimekirjata toidupoodi minemine suurendab võimalust, et ostad isu järgi midagi, mida tegelikult pole vaja – eriti kui see on rämpstoit. Lahendus: käi poes harva ja tee endale valmis korralik ostunimekiri, millele keskendudes väldid tujudele ja ahvatlustele järele andmist.

Kuigi mägede viisi burkside mugimine on ammugi teada kui mitte kõige efektiivsem vormis püsimise meetod, on mõned pisivead salakavalamad ja võivad juhtuda päris igapäevaselt. Ajakiri Men’s Fitness hoiatab nende vigade eest, mis võivad kunagi hiljem kurjasti kätte maksta.

Näljatundega on loomulik kiiresti ja ahnelt kugistada, aga see pole ainult kahjulik seedimisele, vaid tekitab järgmise näljahoo kiiremini. Aeglaselt söömine jätab toidukorra su mälusse kauemaks ja su aju ei anna niipea signaali sellest, et peaksid jälle sööma.

3. Väike näks – aga liiga hilisel kellaajal

Tegelikult on aeg-ajalt väike "pettus" ja söögiaegade vahel paari ampsu võtmine täiesti okei, aga ainult kui seda teha päeva varasemas osas. Siis võib see isegi seedimist ergutada ning vähemalt on su kehal siis rohkem energiat, et kaloreid põletada. Hilisõhtune pitsalõik või koogitükk kaalunumbrile alandavalt ei mõju.

4. Väljas söömine

Kui sa just ei söö sellises peenes kohas, kus taldrikul on kaks sirtsu kartulipüreed, üks amps liha ja lusikatäis kastet, tuuakse sulle tõenäoliselt päris mehine ports toitu ette. Üks Ameerika uuring näitas, et vahel on isegi kiirtoidueines vähem kaloreid kui mõne pererestorani taldrikutäies.

5. Kalorid jookidest

Toitumiseksperdid soovitavad, et pigem tuleks kalorid kätte saada tahedast toidust, mitte magusatest suhkrujookidest ja muudest kaloririkastest vedelikest. Tahke ja korralik toit tekitab täiskõhutunde ja nälg ei tule nii kergesti peale. Joogist võid saada sama koguse kaloreid, kui näljatunne jääb endiselt.

6. Sööd, kuid ei mõtle

Kui söömise ajal on su tähelepanu mujal, siis ei pane sa tähele, kui palju sa tegelikult sööd. Mäluauk söömise ajal tähendab taas seda, et õige pea annab su aju sulle signaali jälle sööma hakata. Igal toidukorral peaksid olema ennekõike söömisele endale keskendunud.

7. Oled stressis

Teadlased, kes uurisid stressi ja toidu seoseid, kirjeldasid, et kui uurisid stressis inimesi, siis toidupiltide peale reageerisid nende ajud nagu sisselülitatud jõulutuled. Väsinud ja stressis olles tahad ennast "premeerida" rämpstoidu ja suurte hulga maiustega, tegelikult peaksid ennast tagasi hoidma.

8. Rasvavaba toote lõks

Rasvavabad või kalorivaesed tooted on küll head, aga nende tarbimises peitub üks konks. Nimelt hakatakse neid tooteid sageli suuremates kogustes tarbima – rasva vähe, milles küsimus, söön, palju tahan! Kokkuvõttes võib kalorivaesed tooteid mugides kaloreid hoopiski rohkem koguneda.

9. Sa ei pane enam tähele, kui sageli sa sööd