Naistepäev ei ole paljude naiste jaoks enam pelgalt päev, kus oodatakse lilli ja komme, vaid asjalik tähtpäev, kus räägitakse naiste õiguste ja võrdsuse teemadel. Meestele võib see pisut võõras olla – harjunud ollakse ju lillekimpu viima. Kuidas uutmoodi naistepäeva tähistama peaks? Kui sind on õnnistatud eneseteadliku tüdruksõbraga, kes lillekimpudest ei hooli, siis on mitu võimalust, kuidas homsel naistepäeval talle heameelt valmistada. Kingi midagi sellist, mis talle meeldib

Lilled närtsivad, aga on palju asju, mis on kauakestvamad, praktilisemad või erilisemad. Kui olete juba mõnda aega koos olnud, peaksid teadma, mis talle meeldib. (P.S Kodumasinad on küll praktilised, aga võib-olla on pisut liiga tögav talle naistepäeval mõni köögividin kinkida.)

T-särk Mõne vaimuka sõnumi või lausa naisi jõustava tekstiga särk on hoopis kestvam kingitus kui lilled. Ise tunned oma kaaslase huumorimeelt ja sotsiaalset tundlikkust – selle järgi saad ka särgivaliku teha. Minge välja Erinevalt lilledest täidab üks mõnus õhtu- või lõunasöök kõhtu ja seltskond on ju ka hea. Oled valmis naistepäeval kulutama tema heaks rohkem aega, kui korraks lillepoest läbi hüpates – see on hea märk. Tee midagi oma kätega Isetehtud asja osatakse hinnata. Kui sul on annet mõne meistritöö peale, siis kasuta seda naise jaoks olulistel tähtpäevadel julgelt. Võib-olla oled osav kokk, siis üllata teda hommikusöögiga voodis või õhtusöögiga küünlavalgel. Vestlus