Kaitsevaldkonnas on pikalt domineerinud peamiselt mehed. Eestis kuulub Kaitseliitu ligi 1500 naist, lisaks on meil ka üle 2300 naiskodukaitsja. Nende naiste vabatahtlik panus riigikaitsesse on ülitähtis.

KL Tartu maleva liikmetest moodustavad naised kümnendiku ning paljud neist on määratud sõjaaja ametikohale ning kuna on naistepäev, koostasimegi väikese galerii naistest, kes panustavad Kaitseliidu ridades riigikaitsesse!