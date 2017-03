Mitte kõik uued tehnoloogilised lahendused ei kujune alati edukateks. Mobiiltelefonid on ühed kõige kiiremini arenevad seadmed, kuid ka selles valdkonnas ei leia kõik funktsioonid kasutust ega heakskiitu. Täna tutvustamegi neid funktsioone, mis kasutajaid küll üllatasid, kuid üleliia populaarseks ei saanud.

Projektor. Samsung Galaxy Beam telefoni sisse on ehitatud taskulamp, mis tavalisest lambist tunduvalt võimsam – tegu on projektoriga. Asetades telefoni lauale ning juhtides valgusvihu seinale, on võimalik näha telefonis kujutatavat pilti. See lahendus ei kujunenud aga populaarseks eelkõige seetõttu, et telefonide ekraanid on ise juba niivõrd selge pildiga ning vajadus kehva kvaliteediga pilti seinalt vaadata laideti kiiresti maha. Hetkel on selle asemel populaarsed hoopis VR-prillid. Lisaks oli seadme suureks miinuseks selle hind – 55-tolline televiisor võis maksta esialgu sama palju või vähemgi kui uus projektoriga mobiiltelefon. Telefonist on pilti palju mõttekam ja lihtsam üle kanda telerisse, see on tunduvalt kvaliteetsem ja mõistlikum lahendus. Seetõttu ei leidnud projektortelefonid ka suurt kasutajaskonda.

Kumerad ekraanid. Kui arendajad hakkasid looma painduvaid telefone, siis võis tunduda, et nüüd hakkamegi kõik kumerate ekraanidega telefone kasutama. Siiski eelistasid kasutajad harilikke ja harjumuspäraseid sirgeid ekraane. LG Flex mobiiltelefon on veel täiesti saadaval ning üritab endiselt oma nišši leida, samas kui Samsung Galaxy Round on juba vajunud unustusse.

3D-kujutis. 3D-tehnoloogia on hääbumas pea igas tehnoloogia valdkonnas. Mõni aeg tagasi toodi meie ette telefon, millega sai jäädvustada 3D-pilte. Taolisi telefone oli üsna palju, umbes 30. Kõige populaarsemad olid LG Optimus 3D, HTC Evo 3D ja LG Optimus 3D Max. Enim toodeti neid Jaapani ja Lõuna-Korea turule. 3D-telefonidel on kaks kaamerat, plaaniks oli ühendada telefon 3D-teleriga ning vaadata jäädvustatud pilte 3D-prillidega. Kuid piltide formaat oli erinev ning tihti olid need liiga suured, et kiirelt ja lihtsalt pilte üles laadida ning näiteks sõpradele saata. See sai suurimaks takistuseks, sest moodne maailm nõuab, et jagaksime kõigiga kõike. Tõsi, duaalkaamerad on hetkel arendamisel ning võib arvata, et neid ootab veel suur edu, ent mitte 3D-valdkonnas.

Näotuvastus. Nutiseadmeid on võimalik avada sõrmejälje, koodi ja teiste abivahendite abil. Üheks selliseks on ka näotuvastus – selleks teed endast portreefoto ning iga kord, kui telefonile otsa vaatad, peaks seade end lahti lukustama. Siiski ei ole antud funktsioon praktiline muuhulgas seetõttu, et iga kord ei ole piisavalt valgust, et telefon Sinu nägu suudaks tuvastada. Tunduvalt mugavam on asetada oma sõrm nupule ning sõrmejäljetuvastuse abil tunneb seade meid koheselt ära. Nii pimedas kui valges.

Mobiil kui mängukonsool. Nii Nokia kui Sony üritasid toota telefone, mis toimiksid kui mängukonsool (Nokia N-Gage ja Xperia Play). Kahjuks ei saatnud antud tehnoloogiat edu ning need vajusid juba üsna pea unustusse. Miks? Lõppude lõpuks kasutatakse telefone väga sageli mängude mängimiseks. Siiski olid antud telefonid liiga kohmakad ja suured, teiseks põhjuseks kehva kvaliteediga juhtpaneel. Lisaks on palju mugavam lahendus Bluetooth, millega on võimalik nutiseadmeid mängukonsoolidega ühendada.

On veel suurel hulgal tehnoloogilisi lahendusi, mis ei ole leidnud kasutajate toetust. Näiteks on väga vähe kasutust leidnud Getnord ja CAT, mida võib sageli näha vaid ehitajate kätes. Miks? Need on äärmiselt vastupidavad, kuid enamik kasutajaid peab eelkõige oluliseks just telefoni kena välimust ja tehnoloogiat, mitte niivõrd telefoni kukkumis- ja tolmukindlust. Viimast on võimalik rakendada ka harilikele nutiseadmetele, tõhustades oma telefoni kvaliteetse korpusega. Lisaks on saadaval ka silikoonist või plastikust korpused, mis muudavad seadme samuti kukkumiskindlamaks.

Mõned tehnoloogilised lahendused kaovad unustusse ka loomulikul viisil – inimeste vajadused muutuvad. Muutuvad näiteks USB-pesad – uutel telefonidel on USB tüüp-C, mis on tunduvalt kiirem ja mitmekülgsem. Ilmselt muutub peagi ka meie kõigi lemmik Bluetoothi ühendus. Tehnoloogia on pidevas ja kiires arengus ning ei ole midagi parata, et osad lahendused on ajas püsivad, teised aga mitte.