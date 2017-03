Aktiivsusmonitorid on tänapäeval väga levinud ning paljud kasutavad neid trenni tehes sammude ja kulutatud kalorite loendamiseks, kirjutab Men's Fitness. Aga firma nimega British Condoms (BC) on tulnud välja hoopis uutmoodi aktiivsusmonitoriga.

Oma i.Coni-nimelist toodet tutvustab firma kui "maailma esimest nutikondoomi". Aga tegelikult pole see üldse kondoom – mis ilmselt on hea, sest ilmselt tahaksid seda kasutada rohkem kui korra. Tegelikult on see rõngas, mille paned seksi ajal oma kondoomi tipuosale.

Ja mida see i.Con siis monitoorib? Nimekiri on pikk ja selles on muuhulgas tõugete tempo, tõugete kiirus, energiakulu, ümbermõõt ja naha temperatuur.