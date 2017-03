"Mees ütleb naisele silmapilkselt, et ta on jube kiimas. Jube IGAV!"

Imestad, et miks naised Tinderis või Flirticus sinu peale kuidagi vedu ei võta? Aga ehk teed sa tutvumissaidil midagi valesti? Redditi naised panid kirja levinumad vead, mida mehed netitutvumiste puhul teevad, neid vahendas Ask Men .

"Silmapilkne küsimine, et kas võiks teha "netflixi ja chilli". Ma saan aru, et Tinder ongi kiirsebimise äpp, aga tahaksin enne sinu juurde tulekut või sinu enda juurde laskmist siiski natuke kindlam olla, et sa pole sarimõrvar."