2017. aastal on unustatud vana tõde, et ainult vastandlikud värvid käivad kokku. Roheline ja punane on jõulukampsuni värvikombo, mitte moeteadliku mehe seljas kandmiseks. Meeste moeleht Fashion Beans toob välja viis erinevat kombinatsiooni, mis sel aastal moes on. Must ja beež Must on hea baasvärv igasugustele värvisegudele ja see kombinatsioon on kindlasti konservatiivsemale ja tagasihoidlikumale mehele, kes ei julge veel liiga tugevate värvidega katsetada.

Meresinine ja tumepunane

Keegi ei taha välja näha nagu värske sinikas, seega ei soovitata sinist ja lillat koos kanda. Kuid viimase võib välja vahetada rahulikuma, ent siiski väljapaistva tumepunasega. Meresinine on rahustav värv, tumepunane tuleb selle taustal rohkem esile. Pruun ja roheline Need on maa värvid, mida võib kombineerida erinevates toonides. Paar tumerohelisi pükse sobib pea kõigile kehakujudele. Roosa ja hall Sellest on juba palju kirjutatud, et roosa on meestemoes tõelist comeback’i tegemas. Koos neutraalse ja rahuliku tooniga nagu hall mõjub roosa kõige meeldivamalt. Must ja valge