Toitumisekspert Patrick Holford, veel üks võluva soolestiku austaja, on andmas välja raamatut "Improve Your Digestion" ehk "Paranda oma seedimist". Ask Men on vahendanud Holfordilt kümmet fakti, mida igal mehel on kasulik teada fekaalide ja oma kõhus toimuva kohta. 1. Raske on halb Mida kõvem, raskem ja tumedam, seda halvem. See viitab, et tegu on vana kakaga, mis on tükk aega sinu sees roiskunud. Patrick soovitab selle vastu miskit, mis meid, karnivoore, võpatama paneb: tuleb lõpetada see uljas lihasöömine. Rohkem tuleks süüa kiudainerikkaid toite, näiteks kaerahelbeid, ube, pähkleid, puu- ja juurvilju.

2. Pehme on hea

Ideaalse fekaali kirjeldus on umbes selline: nii õrnalt vormunud, et vett peale lastes läheb peaaegu katki ning on kerge väljutada. 3. Karda musta See pole naljaasi. Kaka-aastates tähendab kolm päeva tervet kümnendit ja must fekaal viitab just sellisele vanusele. Must värv tähendab, et sa pead kindlasti oma menüüsse kiudaineid lisama. 4. Alkohol laastab soolestikku Alkohol teeb teadagi kõik asjad hullemaks, näiteks pohmelli ja mölapidamatuse. Ja alko toob ka kakas selle kõige halvemad omadused välja. See tapab soolestikus elavaid baktereid ja tekitab seal roiskumist. Kuna naps ärritab kõhtu ja on seedimisele mürk, siis tahab keha sellest ka kähku lahti saada. Sestap nõuab keha peale napsutamist sageli kohe hommikul kiiret käiku kemmergusse. 5. Parem väljas kui sees Rooja ei tohi kinni hoida, sellest peaks esimesel võimalusel vabanema. Kehal on nähtus nimega sooleperistaltika, mis kujutab soolte lihaskihi ussilaadset kokkutõmbumist-lõdvestumist väljutamise eesmärgil. Kui peristaltika tööle hakkab, siis tekib häda. Kui häda kinni hoiad, siis saad kroonilise kõhukinnisuse. 6. Rääkides kõhukinnisusest ... ... siis sisuliselt on võimalik selle kätte surra. Näiteks siis, kui punnitad vetsupotil istudes liigselt ja su süda on juba infarkti äärel. 7. Kõik hea on kakale kahjulik Liha, maiustused, makaronid, sai ... Selline on elu. Fekaalidele teeb head kiudainete tarbimine. Juurviljades sisalduvatest kiudainetest läheb palju kuumtöötlemisel kaotsi, niisiis peaksid neid sööma pigem toorelt või kergelt aurutatult. Pitsa peal olevad juurviljad seega ei loe. 8. Kaks kükitamist on parem kui üks Optimaalne kakamise sagedus on kaks korda päevas: peale ärkamist ja peale söömist. Aga kaheksa inimest kümnest ei käi suurel hädal isegi ühte korda päevas. 9. Vesi lükkab asjad liikuma Kui sa tahad, et sooled hästi läbi käiks, siis pead lõunase kokakoola vahetama klaasi vee vastu. Või kuue klaasi. Just niipalju peaks päevas vett jooma, et su kümme meetrit sooli saaksid normaalselt niisutatud. 10. Kakatest