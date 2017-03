suurt plastmassämbrit

kolme 40-sentimeetrist kardinapuujämedust pulka (diameeter umbes 3 cm) jalgadeks

liivapaberit

Valmistamine:

Vala ämbrisse betoonisegu, lisa vett. Sega põhjalikult ja veendu, et ämbri põhjas on umbes 10-sentimeetrine vedela betooni kiht. Koputa ämbrit põhjalikult, et eemaldada betoonis olevad mullid.

Suru kolm jalga ühtlaste vahedega betooni sisse ja lase neil toetuda ämbri servadele. Võid jalad ämbri serva külge ka teibiga fikseerida.

Lase betoonil umbes ööpäev kuivada. Koputa tugevasti ämbrile, et betooni selle küljest lahti saada, tõmba valmis taburet jalgupidi ämbrist välja. Lihvi betooni konarusi liivapaberiga. Soovi korral võid taburetijalgu või betoonpinda värvida.