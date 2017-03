See töö võib olla raske, aga makstakse hästi, kirjutab Mirror.

Praeguseks erru läinud Christopher Zeidschegg tegutses pornofilmides Danny Wylde'i nime all. Avameelses intervjuus The Independentile paljastas ta, et pärast lepingu sõlmimist teenis ta 3300 naela (3800 eurot) kuus. Ka pidi ta töötama vaid kuus tundi nädalas, mis sobis hästi, sest mees õppis samal ajal ülikoolis.

Christopheri sõnul teenis ta alguses 245 naela (282 EUR) stseeni eest, aga see summa enam kui kahekordistus, kui ta muutus ... kogenumaks.

Endine pornotäht töötas selles valdkonnas umbes kümme aastat ja esines ligi 600 stseenis. Niisiis teenis ta kenakese summa. Pornotööstusse sattuski mees sellepärast, et ta vajas õpingute kõrvalt tööd. Algul esines ta alastipiltidel, aga nägi hiljem reklaami, kus kutsuti pornofilmi võtetele ning arvas, et see võiks olla üks hullumeelne ühekordne kogemus. Ühekordseks see siiski ei jäänud.

Mehe teatel teenivad pornotööstuses naised meestest enam. Naine võib ühe stseeni eest teenida kuni 800 naela ehk 921 eurot.