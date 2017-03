Mõned päevad tagasi ületas Iraagi Kurdistani ja Süüria piiri USA armee erivägede juhatuse 75. ranger’i-rügement.

Konvoi ületas piiri hiljuti ISIS-e käest vabastatud Manbiji küla juures ning konvoi koosnes Stryker jalaväesoomukitest, mis kandsid demonstratiivselt USA lippe.

Pentagoni kõneisiku kapten Jeff Davise sõnul on üksuse eesmärk toetada Süürias ISIS-e vastu võitlevaid üksusi.

Senimaani piirdus USA missioon Süürias peaasjalikult kohalike üksuste varustamise, nõustamise ja väljaõpetamisega.

N. #Manbij: US reinforced their presence with Stryker IAVs on S. side of Sajour River bordering with #EuphratesShield territory. pic.twitter.com/hkJqF0TsQr