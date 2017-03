Smith viis koera veterinaari juurde ning sai sealsamas teada, et midagi pole enam teha. Armastatud lemmik tuli magama panna. Kohale saabusid ka mehe kaaslased sõjaväest. Kuigi Smith üritas oma emotsioone varjata, ei õnnestunud see tal kuigi hästi.

Ameerika uudistesait Inside Edition kirjutab 11-aastasest saksa lambakoerast Bodzast, kelle maine teekond lõppes eelmisel nädalal pärast eluaegset sõjaväeteenistust. Tema treener Kyle Smith, kes võttis Bodza pärast koera erruminekut omale koju, kirjeldab, et lahkumine oli kohutavalt kurb. "Ma hoidsin teda kogu see aeg oma käte vahel," räägib Smith. "Ma ei ole elus nii palju nutnud."

Sõjaväekoer, kelle treener oli omale võtnud, suri ootamatult terviserikke tagajärjel. Emotsionaalne lahkumine neljajalgsest sõbrast võttis veelgi liigutavama pöörde, kui sõduri ülemus käskis välja tuua lipu, et truu riigikaitsja õigete austusavaldustega ära saata.

Smithi ülemus nõudis loomaarstilt: "Kus teil Ameerika lipp on? Teil peab see siin majas kusagil olema. Leidke see kohe üles ja tooge siia!" Lipp laotati üle Bodza keha, austusavaldusena tema teenistuse eest.