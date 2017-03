Neljanda põlvkonna Jeep Grand Cherokee, mille tootmist alustati 2011. aastal, on läbinud teistkordse uuenduskuuri ning saanud veidi "isasema" välimuse ja moodsama varustuse.

Täienenud on värvipalett ning luksusliku Summiti ja sportliku SRT kõrval on valikusse lisandunud maastikuhaukajast Trailhawk-versioon.

Trailhawki eristab Summitist lisaks korvistmetele ja spetsdetailidele võimalus tõsta kliirensit 22 sentimeetrilt 27 asemel 28 cm-ni.

Pisut on tõusnud ka Grand Cherokee hinnad, aga see on pigem seotud elatustaseme üldise kasvuga Eestis, mitte faceliftiga. Nõnda võib keskmiselt 1000-eurost hinnalisa võtta pigem tunnustusena meie arengutasemele.

Jeep Grand Cherokee ajaloost, sobivusest naistele, kadunud fookusest, proovisõidu meeskonnast, maanteesõidu omadustest, maastikusõidust, pidurdusteekonnast, ühest lihtsast ja kasulikust nipist, juhi töökohast, sõitjateruumist, infolustist ja mugavusvarustusest loe edasi Acceleristast.