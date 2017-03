Varem oli minu spordiks jalutamine majast autoni. Jooksmine muutis minu jaoks kõike. Elan Colorados ja kolleeg julgustas mind rajale astuma. Jooksmine kaunil maastikul ja lõhnade keskel oli aistingutele paras pomm – heal moel. Jooksen neli korda nädalas 5-10 kilomeetrit, tõstan neli korda nädalas raskusi ja ujun kolm korda nädalas 800 meetrit. Nädalavahetustel jooksen koos oma tütrega. Treenin üheksa märtsist kuni septembrini toimuva jooksuvõistluse jaoks.

Asi on olnud rohkem kui seda väärt: depressioon on läinud. Mul on rohkem energiat. Ma pole enam töölt koju jõudes kurnatud. Ja kui külastasin Jaapanit, siis olid kõik seal rabatud. Mu ema ütles "Kes sa oled?" Nad ei uskunud, et ma võin olla nii palju muutunud ja juba see oli iseenesest auhind."

44-aastane Kirimoto kaalus enne uue eluviisiga alustamist 122 kilogrammi. Praeguseks on ta kaal langenud 77 kilo peale.

ALUSTA TASAPISI

Kirimoto leidis hea allika trennitegemise inspiratsiooniks: oma kümneaastase tütre Sara. Mees julgustas endaga koos ka last treenima.

"Selle asemel, et nädalavahetustel lihtsalt istuda ja telekat vaadata, alustasime väga tasapisi, pooleteistkilomeetriste jalutuskäikudega," selgitab Kirimoto. "Lasin temal isegi jalgrattaga sõita ja jooksin ise samas tema kõrval."

VÕTA SEDA KUI LÕBU

Pea meeles, et see ei peaks olema töö. "Me teeme nalja, lõbutseme, räägime filmidest ja sellistest asjadest. Mu tütar naudib minuga koos pühapäeviti jooksmas käimist," räägib mees.

SEA EESMÄRGID

"Jõudsime viie kilomeetrini ja ma panin ta võistlusele kirja. Ta oli närvis, aga inimesed viskasid talle viis ja hõikasid; "Lase käia, tüdruk!" Finišis küsis ta minu käest: "Millal järgmine võistlus on?"

ÕPI MINNA LASKMA