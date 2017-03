Mobiiltelefoni kasutamist roolis on ohtlikkuse poolest juba võrreldud joobes juhtimisega ning mõnedes riikides on selle eest ette nähtud karmid karistused. Aga seni pole eriti tähelepanu pööratud liiklusõnnetustele, mille osaliseks nutitelefoni kasutanud jalakäijad.

Interesting Engineering'i teatel näitas USA 2014. aasta liiklusõnnetuste statistika ehmatavat tendentsi: 26% avariidest juhtub sellepärast, et autojuht on kasutanud roolis olles mobiiltelefoni. Kokkupõrgete põhjustest moodustas tekstisõnumite saatmine vaid 5%, suurem osa õnnetustest juhtus telefoniga rääkimise pärast – isegi käed-vaba-süsteemi kasutades.

Bodegraven hoolib jalakäijate turvalisusest, isegi kui nood ise seda ninapidi nutitelefonis olles ignoreerima kipuvad. Linn on paigaldanud LED-ribadest koosnevad valgusfoorid kõnniteesillutisse, et ka nutisõltlased märkaksid, millal põleb roheline ja millal punane tuli.

Hollandi väikelinn Bodegraven on ennetusmeetme osas pioneeriks. Linn on paigaldanud seni ühe jalakäijate ülekäiguraja juurde kõnniteesillutisse LED-ribad, mis värvuvad vastavalt valgusfooris põlevale tulele. Need tuled on või peaksid olema märgatavad ka inimeste jaoks, kes nutiseadmele keskendunult pidevalt vaid alla vahivad.

Innovatiivse lahenduse töötas välja kohalik firma HIG Traffic Systems. Hetkel on süsteem paigaldatud vaid ühe ülekäiguraja juurde ja on katsetamise faasis.

"Nutitelefoni kasutamine jalakäijate ja ratturite poolt on tõsine probleem," teatas firma kõneisik. "The Hague'i tänaval sõitvad trammid peavad pidevalt tegema hädapidurdusi, kuna inimesed vaatavad liikluse asemel oma nutitelefone."

Hollandi liiklusturvalisuse ameti esindaja on lahendust kritiseerinud, märkides, et nii julgustatakse nutisõltlasi oma seadmeid tänaval kasutama – inimesed peaksid enda ümber toimuvat jälgima ning sealjuures ka veenduma, et autojuht jalakäija rohelise tule puhul ikka peatub.