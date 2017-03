Seksuaalne enesekindlus tähendab seda, et sa tead oma väärtust, oma võimeid ja seda, mida sa magamistuppa linade vahele endaga kaasa tood. See on üks hea seksuaalelu alustalasid, kirjutab GQ . Aga see võib puruneda kildudeks, kui sind tabab valus lahkuminek; kui koged midagi hingele haigettegevat või kui sa lihtsalt oled veidi roostes. Seksuaalse enesekindluse taastamine nõuab natuke enesedistsipliini ja viie nipi järgimist.

Võta aeg maha, hinga sügavalt ning haara kontroll tagasi. Kontrolli omamine oma hingamise üle aitab sul kõike rahulikumalt võtta ja nii keha kui mõistus saavad hetkeks puhata. See on palju etem kui paanika.

Lõpeta ennustamine ja katastroofide kuulutamine

Kui sa seda siin loed, siis pole kahtlust, et sa oled keegi, kel on suhetega kogemusi. Mõni võis olla imeline, mõni kohutav ja mõni lihtsalt veidi igav. Aga minevik on minevik ja peaks sinna ka jääma. Kui oled endast väljas kellegi lahkumise pärast, siis muuda oma mõtteviisi ja täna lahkujat, kuna ta ei olnud sinu jaoks see õige inimene. Oma energia peaksid suunama inimesele, kes sinu elus on.

Saa kuradikesest lahti

Sinu sisemine eneses kahtlemise kuradike on tõsine kiusaja. See tõreleb ja nuhtleb sind päev otsa – aga vaid siis, kui lased tal seda teha. Kui see kiusab sind negatiivsusega, siis on aeg sellele vastu astuda. Kui su elus oleks päris kiusaja, siis kas sa laseksid tema ees pea longu või võitleksid temaga? Täpselt. Räägi selle kuradikesega nii, nagu ükskõik kellega, kes on sinu suhtes ebaviisakas. Kas sa ütleksid oma sõbrale, et tema uus partner on temas seksuaalselt pettunud? Kindlasti mitte. Tapa kuradike.

Hirm on valetõend, mis tundub ehtsana

Hirm ei ole vaid sinu peas, see on ka kiretapja. Kui sa kardad, siis küsi endalt paar küsimust. Mida ma kardan? Mis on halvim, mis saab juhtuda? Miks ma ei tunne end enesekindlalt? Siis esita neile mõtetele väljakutse ja püüa leida vastustele tõendeid, lükkamaks negatiivsust ümber. Sa leiad tõestust sellele, et on olnud hetki, kus sa olid enesekindel ja tundsid end suurepäraselt, pead tõendite leidmiseks vaid endasse vaatama. Enesekindlus on tunne, mis luuakse mõtetes, niisiis uuri oma mõtteid ja muuda seda, kuidas end tunned. Kõik sõltub sinust.

Tea oma väärtust