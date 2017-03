"Parve, kurat, ära võrdle porgandit m...ga." Selle lause hüüdis mulle mu kunagine noortetreener, kui üritasin korvpallimängu ajal varem televiisorist nähtud Ameerika tippkorvpallurite liigutusi järele teha. Ja see hetk on mulle siiamaani nii hästi meelde jäänud.

Naljakas on see, et ma olen treenerile isegi tänulik nõnda idiootse lause eest, sest selle erinevus tol ajal koolis õpetatud elutarkustest oli nii otsekohene ja räige, et kuskile ajusoppi jäi ta mulle pidama siiamaani. Naljakas, kuid see ütlus on eluteel mind isegi aidanud. Tihti, kui kipun võrdlema omavahel asju, mida ei saa omavahel võrrelda, ilmub see hetk mängust jälle mu silme ette ja saan aru, et pean oma mõtteid korrastama.

Millegipärast on see lause mu keelel olnud mitmeid ja mitmeid kordi viimastel aegadel. Olen kuidagi kahtlaselt palju sattunud naiste seltskondadesse, kus arutatakse valjult ja häbenemata oma suhete probleeme. Peamiselt muidugi, et miks meil on nii ja teistel naa. Miks minu mees on selline toru, aga mu sõbrannal on palju parem, sest teeb seda ja teist. Miks minu mees ei võiks rohkem olla tema moodi. Mul on see porgandi lause olnud mitmeid kordi keelel, kuid ei ole nii äärmuslikuks läinud ja olen üritanud asja pehmemalt seletada.

Naised, ta on sellepärast selline, et ta on Sinu mees ja sinul on suur osa selles, kuidas ta käitub. Kui ta oleks koos kellegi teisega, siis ta käituks ka teistmoodi. Lõppude lõpuks oled sina ju see, kes valis ta kõigi nende teiste isaste vahelt välja ja lubas tal enda kaaslaseks saada.

