Muidugi on hea mõelda, et oled tippvormis ja igati kütkestav, kui tegevused naisterahvaga lõpuks linade vahele jõuavad. Aga elu on selline. Vahel on sinu või partneri strateegilises piirkonnas mingi ebameeldiv lõhn, mis erutuse kiirelt ära tapab ja piinlikkust tekitab.

See pole iseenesest midagi imelikku. Genitaalide piirkonnas on palju näärmeid, mis toodavad higi ja rasu. See on ühtlasi ka ala, mis võib väga kergesti üle soojeneda, olles paksult üle- ja alusriiete kihtide all peidus. Sellest võivad hakata vohama bakterid ja sellest omakorda tekivad ebameeldivad lõhnad. Veebileht AskMen.com on pannud kirja mõned lihtsad näpunäited, kuidas piinlikku aroomi vältida ja alumise korruse lõhnu kontrolli all hoida.

Üks asi, mis on tõestatud, on see, et kuigi kõik mehed peavad intiimhügieeni eest hoolitsema, on suurem risk halva aroomi tekkeks nendel, kes pole ümber lõigatud. Eesnaha all võivad bakterid või seennakkus kergemini levida, kui peenist korralikult ja regulaarselt ei pesta. Vahel võid tähele panna, et nahapragude ja voltide vahel intiimalas on ebameeldivat ollust. See on smegma – surnud naharakkude, pärmi ja higi segu, mis koguneb eriti kergesti eesnaha vahele. Inglise keeles kutsutakse seda "riistajuustuks" ja eks see umbes nii ebameeldiv ongi. See tuleks kiiremas korras ära puhastada.