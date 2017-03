Hommikune soojus, lähedus ja lõhnad viivad mõtted sageli teadagi kuhu. Võite küll mõlemad olla padjanägude ja pesemata hammastega, aga veri juba vemmeldab. See on hea! Ajakiri Maxim loetleb mitu põhjust, miks just sellel ajal on seks sageli parim. Hommikune seks on südamele hea. See alandab vererõhku ja vähendab südameataki riski. Sinu süda tänab sind väikese hommikuse müramise eest. Sul ei tohiks valvelseisakuga probleeme olla. Kui eelmisel õhtul läks pärast jookidega liialdamist natuke nihu, sest vajalik organ oli juba väsinud, siis hommikul seda muret ei tohiks olla. Kui sa just ärgateski purjus pole või esimese asjana jooma ei hakka (siis võib sul olla tükk maad tõsisem mure…).

Seks on parem ärataja kui kohv. Seksuaaltervise ekspert dr Arun Ghosh räägib, et ärkamisjärgset uimasust aitab väike nahistamine hoopis paremini ravida. "Vahekorra ajal toimub meie ajudes meeletult palju," selgitab ta. "Sellepärast on meil pärast orgasmi nii ülevoolav tunne."

Seks on põhimõtteliselt nagu trenn, nii et hommikust jõusaali või jooksu pole vajagi. Ei viitsi jooksma või raskusi tõstma minna? Milline fantastiline alternatiiv – hommikune seks. Mida kauem vastu pead, seda rohkem kaloreid põletad, samuti tõuseb su südamelöökide kiirus.