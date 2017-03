Tegelikult ei soovita spetsialistid niivõrd pikalt lennukis olla, mistõttu huvituski Palmer sellest, kuidas ta end pärast ligi 18 tundi lennukis tunneb, kirjutab Daily Mail. Pole isegi kindlaks tehtud, kas kehale on lihtsam lennata idast läände või läänest itta - selle kohta on erinevad andmed.

Pärast 14 tundi lennukis on tema ninasõõrmed ebameeldivalt kuivad. Et pideva dehüdrateerimisega võidelda jõi Palmer mitu pudelit vett järjest – see tegi enesetunde paremaks.