Sotsiaalmeedias levib südamlik lugu sellest, kuidas keegi ostis võõrale lapsele lennupileti, sest selgus, et tema isa oli ostnud vale pileti.

Vahejuhtum leidis aset Ameerika Ühendriikides. Kaheaastase lapse isa oli ostnud pileti sel hetkel, kui lapse eest ei pidanud eraldi tasuma. Nüüd oli laps juba piisavalt vana, et tal pidi olema teistsugune pilet, kirjutab Daily Mail.

Viimasel hetkel olid lennud aga nii kallid, et isal polnud raha uut piletit osta. Mees oli tõsises paanikas, sest ei teadnud, mida ette võtta.

"Mees astus sisseregistreerimise lauast eemale, püüdis kellelegi helistada ja kallistas oma tütart. Oli näha, et ta on tõsises mures,“ kirjeldas üks pealtägija.

Siis aga sekkus üks naine, kes ütles, et on valmis ostma uue pileti. Kui lennujaama töötaja ütles, et pilet maksab 749 dollarit ehk 704 eurot, kinnitas naine, et see sobib.