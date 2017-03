Uue platvormi väljatöötamisel on arvestatud alternatiivsete energiaallikate, näiteks hübriidajami ja täiselektrilise mootori valikusse lisandumisega. Lisaks seab see lati uuele kõrgusele nii sõidunaudingu kui ohutuse osas.

Teise põlvkonna Subaru XV on esimene Euroopasse jõudev mudel, mis valmib ettevõtte uuel modulaarsel platvormil (Subaru Global Platform), mida hakatakse edaspidi kasutama kõigil uutel Subaru mudelitel.

Subaru XV jõudis esmakordselt müügile 2012. aastal. Toona oli tegemist tootja esimese mudeliga, mis loodi spetsiaalselt Euroopa autoostjate eelistusi silmas pidades. Nüüd on aeg küps Subaru XV teise põlvkonna sünniks ning mudeli esmaesitlus toimub ka seekord Euroopas.

Genfis esitletud auto kapoti alt leiab märkimisväärselt täiustatud Subaru kaheliitrise boksermootori. Võrreldes mootori eelmise versiooniga on 80% jõuallika osadest täiesti uued. Uus bensiinimootor on kergem ja kütusesäästlikum, samas on selle võimsus kasvanud 156 hobujõuni.

Subaru XV Lineartronic CVT variaatorkäigukasti saab kasutada ka käsirežiimil, seitsme programmeeritud käigu tarbeks on roolil käiguvahetushoovad.

Teise põlvkonna Subaru XV on eelkäijast pikem ja laiem, mistõttu on ka auto salong varasemast ruumikam. Subarule iseloomulikult on uuel mudelil pidev nelikvedu ning märkimisväärse 220 mm kliirensiga Subaru XV maastikuvõimekuse viib uuele tasemele X-Mode maastikuabi lisandumine auto põhivarustusse.