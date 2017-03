Sa võid valida inimese, kellega lapsi saada, aga sa ei saa valida oma lapsi. Samamoodi on tätoveerijaga. Sa ei saa iial olla selles päris kindel, missugune tulemus välja kukub – nagu sa ei tea sedagi, millisena su lapsed välja kukuvad. Aga sa saad luua parimad võimalikud tingimused ja eeldused, et tulemus oleks võimalikult hea.

Sa pead olema sajaprotsendiliselt veendunud, et tahad endale tätokat – vastuväidete ja terve mõistuse kiuste. Tätoveering on irratsionaalne asi, sestap peab ka vajadus selle järgi olema mõnevõrra mõistusevastane. Kui pead otsima selle õigustamiseks argumente või end kellegi ees õigustama, siis oled juba valel teel.

Ise tehtud, halvasti tehtud

Üks tätoveerimiskunstnikest tunnistab, et tema esimene tätokas oli iseenda kujundatud roos ja tänaseks on see teise pildiga üle tehtud. Halvimaid asju on kanda endale iseenda joonistatud pilti. Ei maksa hakata rääkimagi sellest, et seda ei tohiks ise teha.

Ära allu eakaaslaste survele

Tätoka tegemine pole T-särgi ostmine. Paljud inimesed näevad oma sõpru tätoveeringuid tegemas ja leiavad, et see on äge mõte. Aga kui sind ei vii selle otsuseni isiklik maitse-eelistus, vaid väljastpoolt tulev surve, siis tasuks natukeseks maha istuda ja otsustada, kas see on ikka midagi, mida kindlasti tahad. Ehk ei kahetse sa hiljem konkreetselt tätoka tegemist, aga võib-olla kahetsed ruumi raiskamist, kuna sulle tuleb hiljem hoopis ägedama pildi mõte.

Ära üle mõtle

... vaid naudi. Sa ei pea tingimata leidma kujunduseks midagi, mida armastad, piisab ka sellest, kui motiiviks on miski, mis sulle meeldib. Näiteks ütleb üks kunstnik, et talle meeldib punkmuusika ja sestap on tal mitmeid pungiga seotud tätoveeringuid. Pildil ei pea tingimata olema mingit sügavat tähendust.

Ära karda sellest vabaneda

Kui tahaksid oma tätoveeringust lahti saada, siis tee seda. Pildi võib üle teha mõne muu motiiviga või laseri abil eemaldada.

(VIDA PRESS)

Ära lase kodukandil end kammitseda

Sageli ei tee inimesed mingit eelnevat uurimistööd. Nad ärkavad üles, mõtlevad "ma tahan tätokat" ja jalutavad lähimasse salongi, kus lasevad end torkida inimesel, kelle tööd nad pole iial näinud. Tätoveering jääb sinuga kogu eluks ja ei maksa lasta teha seda esimesel ja kõige lähemal tätoveerijal.

Jälita oma kunstnikku

Kui oled leidnud tätoveerimiskunstniku, siis jälgi tema sotsiaalmeedia lehekülge. Uuri tema tööde järjepidevust ja kui sageli nad postitavad. Kui kunstnik teeb nädalas viis tätoveeringut ja need kõik näevad head välja, siis on hea šanss, et ka sina saad temalt hea pildi. Aga kui kontole ilmub kuus kaks postitust ja pildid näevad välja vaid normaalsed, aga mitte head, siis peaksid ehk leidma uue kandidaadi.

Leia õige hetk

Sul on tätoka tegemiseks terve elu aega, niisiis ei maksa väga kiirustada. Eriti kui oled alles 18.

Ära tee seda, mida Beckham teeb