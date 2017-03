Üks laagerdatud juustude koostisosa võib aidata sul kauem elada, vahendab Men's Fitness Nature Medicine'i. Itaalia teadlased on teinud kindlaks, et rohkem küpset juustu söövatel inimestel on teistest 40% väiksem infarkti saamise risk.

Selle koostisosa nimi on spermidiin ja esmakordselt eraldati seda spermast, mis tähendab, et ei kõla just väga isuäratavalt. Aga esiteks ei pea sa allnimetatud seitset spermidiinirikast toitu süües selle aine peale mõtlema ning lisaks pole ju paha, et see aitab vikatimehe külaskäiku edasi lükata.

1. Sojaoad