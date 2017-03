Väike imik poleks jõudnud kiirabi ära oodata, kui politseinik poleks enne kohale jõudnud ja teda elustada üritanud.

Kapral Brandon Stewart ja tema kolleeg, konstaabel Pam Minchew sõitsid 5. märtsil oma tavapärasel patrullringil Patton Village’is, Texase osariigis, kui said teate lämbuvast lapsest, kirjutab Inside Edition. Paari minutiga jõudsid politseinikud majja, kus neile jooksis vastu isa kahenädalase pojaga, kes juba näost lillaks oli tõmbumas.

Brandon haaras lapse, pani ta voodile pikale ja andis talle esmaabi, peagi jõudis kohale ka kiirabi. "Ma suutsin ainult öelda: "Jumal, palun aita seda last!" Ta värises ja ei suutnud hingata. Nemad siis jätkasid elustamist ja laps hakkas karjuma," kirjeldab Stewart. "See oli kõige ilusam hääl, mida ma elus kuulnud olen!"

Kaks politseinikku käisid nädal hiljem ka väikemeest ja tema perekonda vaatamas ja viisid talle kingitusi. "Tahtsime neile näidata, et oleme nende jaoks olemas," räägib Stewart. "Ja ma tahtsin teda igapäevases olukorras näha. Ma olen ise ka isa, ma ei kujuta ettegi, mida nemad võisid tunda."

