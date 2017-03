Rootsi kuningriigi alamatel on põhjust pidutsemiseks: rahvusauto Volvo elegantne kupee, Volvo 262C saab tänavu neljakümneseks. Tõsi, pidutseda oleks põhjust ka itaallastel, sest auto on disainitud Rootsis, valmis aga ehitati see Itaalias.

"Disainitud mitte-Itaalias" kõlab kuidagi kummaliselt, eks. Aga rootslased pole eales kahelnud selles, milline üks disainiikoonina loodud rahvuslik noobelauto välja nägema peaks.

Seega, Rootsi disain! Vaesed autokollektsionäärid, kes just praegu ärkavad, et panna käpp mõnele Volvo 262C-le peale: lihtsam oleks vist Rootsi kuningalt kroonijuveeli nuruda. Konungariket Sverige (Rootsi Kuningriik) on küll turvaline ja sõbralik maa, aga väärtushinnangud on seal alati paigas! Igaüks endale 262C-d niisama lihtsalt ei saa.