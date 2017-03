Liiga palju mehi rikub oma muidu igati mõistliku väljanägemise lihtsalt valesid sokke kandes, märgib AskMen . Sokkide kandmise kohta pole lademetes reegleid, aga mõned siiski on ja need tasuks kõrva taha panna.

Sellest ei piisa, et su sokid on musta värvi – need peaksid olema ka spetsiaalsed ülikonnasokid, mis on märksa õhemad kui igapäevased sokid ja lisaks ilma soonikmustrita. Tavalised paksud sokid kipuvad ülikonnakingadest välja punnitama.

Vali sokid pükste, mitte kingade järgi

Kui kannad viigipükse või igapäevaseid pükse (aga mitte teksasid), siis vali sokkide värv nende järgi. Mustad püksid eeldavad musti ja tumesinised siniseid sokke. Kui kahtled toonis, siis on pükstest tumedamad sokid tavaliselt parem valik.

Ära rulli ega voldi oma sokke alla

Pole vaja jätta oma pahkluudest tümikate muljet ja oma jalakarvu kõigile näidata, sest üldmulje on lihtsalt lohakas. Sokid peaks siiski olema lõpuni üles tõmmatud.

Täienda sageli sokivarusid

Osa vähemalt kord poolaastas uusi sokke. Vähemalt kolm paari. Kuna sokid elavad läbi palju kandmist ja venitamist ja pole sageli kõige kvaliteetsemast materjalist, siis kipuvad need auklikuks kuluma. Auklikud sokid jätavad inimestele kahte sorti muljet: sa oled kas poodiminekuks liiga laisk või siis oled nii vaene, et ei jaksa neid hädavajalikke riietusesemeid osta.

"Funky" sokid on vaid kodus kandmiseks

Hullumeelsed mustrid või multikakangelaste pildid – selliseid sokke on lõbus osta. Aga palun ära nendega kodust välja mine. Inimesed peavad sind ebaküpseks ja neil on raske sind tõsiselt võtta, kui demonstreerid selliseid sokke.

Lühikesi pükse kandes väldi sokke

Seda moereeglit rikkudes järgneb automaatselt kaks fopaad. Esiteks peaksid sa oma sokid kas alal rullima või voltima – sa ju loodetavasti ei kisu neid põlvedeni üles – ja nagu ülal öeldud, ei ole see ilus. Teiseks lõikab sokkide kandmine koos šortsidega su jalad visuaalselt kaheks ning need tunduvad lühemad ja jämedamad. Lahendus: kanna tennistega madalaid ehk pahkluusokke. Ja muidugi ära unusta seda, et sandaalidega sokid ei käi.

Voodisse sokkidega ei minda